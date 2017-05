A l’occasion du Mobile World Congress le 26 février dernier, le Finlandais HMD Global, nouveau titulaire des droits de licence de la marque de téléphones Nokia, a annoncé le retour du mobile iconique de la marque, le Nokia 3310. A l’heure de l’ultra connecté, l’appareil permet un retour aux fondamentaux : téléphoner et envoyer des messages.

Le Nokia 3310 sera disponible à partir du 06 juin, dans les points de vente partenaires de téléphonie mobile en France. Proposé en quatre couleurs – rouge et jaune (finition glossy) et bleu et gris (finition mat), il sera accessible au prix de 69.90 euros TTC.