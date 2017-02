Nimble Storage annonce Nimble Cloud Volumes, un service de stockage multicloud d’entreprise pour les applications tournant dans Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure. Nimble Cloud Volumes fournira aux entreprises des services et une disponibilité des données pour du stockage en mode bloc dans le cloud.

Nimble Cloud Volumes inclut des capacités d’analyses prédictives, ce qui offre aux clients une visibilité de leurs données au sein de multiples clouds.

« Avec Nimble Cloud Volumes, les entreprises peuvent en définitive migrer leurs applications critiques dans le cloud en ayant l’entière confiance qu’ils auront une durabilité des données et des capacités d’entreprise qu’ils ont sur site », explique dans un communiqué Ajay Singh, vice-president of products, Nimble Storage. « Les entreprises bénéficient d’une flexibilité maximum en utilisant un service de stockage multi-cloud qui permet une mobilité entre les clouds publics et leur data center. Ils peuvent aussi s’assurer que leurs data centers sont prêts pour le cloud en associant Nimble Cloud Volumes à des baies Nimble All-Flash et Adaptive Flash. »

Nimble Cloud Volumes est actuellement disponible en version bêta. Cinquante sociétés, dont 40% figurent parmi les 5.000 plus grandes entreprises mondiales, issues d’une variété de secteurs participent au processus de test. Les premiers commentaires des clients aux Etats-Unis seront transmis à la société au cours du trimestre fiscal en cours. Nimble Storage prévoit la disponibilité de ce service d’autres pays au cours des six à douze prochains mois. L’offre Nimble Cloud Volumes est commercialisée à partir de 0,10 dollars/Go/mois.