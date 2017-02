Niji ouvre un bureau à Lyon. La société de conseil basée à Rennes, était depuis l’origine présente à Paris. Implantée depuis à Lille et à Nantes, elle s’installe dans la capitale des Gaules « pour adresser grands comptes nationaux et internationaux, PME et ETI issus de nombreux secteurs d’activité et présents sur toute la Métropole, la Région AURA et le grand quart Sud-Est »

Déjà doté d’une petite équipe constituée de 5 personnes, emmenée par Armelle Descaillot, « talent numérique local », le site lyonnais ambitionne de recruter une quinzaine de personnes (consultants en stratégie digitale, UX designers, développeurs web, mobile, architectes et experts internet des objets) d’ici la fin de l’année et pas moins d’une cinquantaine d’ici trois ans.

« Cette ouverture signe une ambition forte de Niji, au cœur même de son ADN, à savoir la création d’emplois durables, notamment dans les territoires régionaux ; à quoi bon en effet relier plus rapidement les principales villes françaises à Paris, par le TGV et les LGV, si l’économie demeure encore et toujours centralisée dans la capitale ? Depuis 15 ans, Niji accompagne aussi bien les grands comptes nationaux et internationaux à centres de décision essentiellement franciliens, que les PME et ETI dans les territoires dans lesquels nous sommes implantés et c’est notamment cette approche duale qui donne à notre proposition de valeur un caractère unique : le meilleur des deux mondes », commente dans un communiqué le fondateur et PDG de Niji, Hugues Meili.

Dans le cadre de son plan de recrutement, Niji organise un « Apéro du Digital », mercredi 8 mars à 18h30 à La Tour du Web à Lyon (tests HTC Vive et HoloLens proposés). Pour en savoir plus : https://www.eventbrite.fr/e/billets-apero-du-digital-venez-rencontrer-niji-32323309890