Niji poursuit son déploiement régional, en ouvrant avec une année d’avance sa 6ème unité opérationnelle à Bordeaux. Déjà solidement implantée à Rennes où elle a son siège, Paris, Lille, Nantes et Lyon, la société a choisi la métropole girondine pour sa stratégie de développement, basée notamment sur un maillage du territoire national au plus près des acteurs économiques locaux. L’arrivée de la LGV en juillet dernier, la transformation urbaine engagée depuis quelques années, un environnement universitaire et un important bassin d’emploi ont conforté Niji dans son choix. « Entreprise à ancrage territorial fort et revendiqué, dont le siège social est et restera dans la Métropole de Rennes en Bretagne, Niji a su conquérir et fidéliser les plus grands noms de notre économie nationale, dont les centres de décision très parisiens nous ont conduits à nous implanter et à nous développer fortement à leurs côtés dès la première heure ; nous apprécions énormément notre implantation à Issy-les-Moulineaux et notre intégration dans la dynamique locale. Mais nous restons, en tant qu’ETI du numérique, très proches des enjeux de praticité et de retour sur investissement des ETI et PME de nos tissus économiques régionaux, que nous voulons servir également. Cet équilibre à la fois culturel et de déploiement de nos effectifs et chiffre d’affaire, est essentiel à mes yeux », explique dans le communiqué Hugues Meili, co-fondateur et PDG de Niji.

Installée dans le quartier des Bassins à flots, quartier historique de la ville actuellement en pleine évolution, l’équipe Niji comptera 30 personnes fin 2018, et 50 d’ici 2 ans sur l’ensemble de ses métiers. Dès aujourd’hui, l’ESN bretonne lance une campagne de recrutement pour des profils de :

– UX / UI Designers,

– Développeurs web & mobile,

– Architectes solutions,

– Chefs de projet,

– Scrum Masters.