Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, le groupement NGE Concessions et Altitude Infrastructure ont remporté l’appel d’offres de la région Grand Est pour le déploiement intégral du réseau d’initiative publique Très Haut Débit (THD) dans les départements des Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges, permettant le raccordement de près de 1,5 million de prises d’ici 2023.

Ce déploiement, représentant un investissement total de 1,3 milliard d’euros, interviendra au cours des cinq prochaines années. Il s’inscrit dans une concession de 35 ans qui sera portée par une société concessionnaire réunissant, comme sur le territoire de l’Alsace, le groupe de BTP NGE, l’opérateur télécoms normand Altitude Infrastructure, et les fonds d’infrastructure Marguerite et Quaero. La Caisse des Dépôts et Consignations se joindra à la société concessionnaire.

Ce sont au total, près de 1.500.000 prises, représentant 10% du plan « France THD » dans les zones d’initiative publique qui seront déployées par NGE et Altitude, dans tous les foyers, équipements publics et entreprises de 4.300 communes de la Région Grand Est.

Le groupement assurera la conception, le financement, la construction, la commercialisation, l’exploitation et la maintenance du réseau THD.

Ces déploiements devraient générer 2.000 emplois locaux pendant toute la durée des travaux. Comme à Strasbourg depuis 2016, des formations professionnalisantes aux métiers de la fibre seront proposées aux demandeurs d’emploi.