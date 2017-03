Neurones signe un nouvel exercice de forte croissance. Son année fiscale 2016 s’est achevée sur un chiffre d’affaires de 446,8 M€, en progression de +11,9% (dont 8% en croissance organique). C’est bien au-delà de la croissance du marché, qui culmine +2,5%.

Le résultat opérationnel (+14,6%) et le résultat net (+18,3%) progressent encore plus rapidement. Le premier s’établit à 42,5 M, tandis que le second atteint 29 M€ (soit 6,5% des revenus). La trésorerie nette d’endettement a progressé de 127,9 M€ à 138,6 M€ dans un contexte de retour à un niveau standard d’investissements – l’exercice 2015 ayant été marqué d’importants investissements.

L’effectif est passé de 4.580 collaborateurs à plus de 5.000, soit une progression de plus de 400 personnes en un an (dont 120 personnes issues de quatre opérations de croissance externe intervenues pendant la période).