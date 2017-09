Neurones vient d’enregistrer un nouveau semestre de croissance (le 26ème consécutif). Le chiffre d’affaires grimpe de 10,6% en un an (dont 10% à périmètre constant) et atteint 245,0 millions d’euros. Le résultat opérationnel suit la même courbe pour s’établir à 21,1 millions d’euros, soit une marge maintenue à 8,6%. Le résultat net bondit de 20,6% à 15,2 millions d’euros. La trésorerie, nette de dettes, s’élevait au 30 juin à 136,7 millions d’euros, soit un gain de 17 millions d’euros par rapport au premier semestre 2016.

L’effectif était au 30 juin de 5.024 collaborateurs, contre 4.865 personnes un an plus tôt, soit un gain de 157 personnes. Ce chiffre tient compte de la cession au 31 mai dernier d’Axone et de ses 127 collaborateurs.

Pour l’ensemble de l’exercice 2017, Neurones confirme ses prévisions, soit un chiffre d’affaires supérieur à 480 millions d’euros et un taux de résultat opérationnel compris entre 9% et 9,5%.