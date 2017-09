NetXP, cabinet spécialisé dans les infrastructures techniques du SI, ouvre 20 nouveaux postes pour soutenir sa croissance. Créé en 2001 et employant 90 collaborateurs, NetXP intervient dans les domaines de la cybersécurité, du cloud computing et de la performance digitale, des réseaux & télécoms et des communications unifiées et de la mobilité.

Le cabinet se donne pour objectif de s’entourer de nouveaux collaborateurs qui se projetent sur le long terme. Pour recruter ses nouveaux experts, il a mis en place un processus de sélection rigoureux qui permet d’identifier les candidats affichant un savoir-faire et un savoir-être en phase avec les attentes et valeurs du cabinet. « Nous investissons en continu pour faire évoluer notre politique RH et offrir à nos collaborateurs des conditions de travail attractives. En rejoignant nos équipes, nos futurs collaborateurs, confirmés et jeunes diplômés, pourront travailler sur des projets à très forte valeur ajoutée. Enfin, nous apportons un soin particulier à favoriser le partage de connaissances entre nos équipes et à former régulièrement nos collaborateurs aux dernières technologies du marché », explique dans un communiqué la responsable des ressources humaines de la société, Domitille Gueneau.

Quelques exemples de postes ouverts :

– Auditeur sécurité/pentester

– Consultant gouvernance/assistant RSSI

– Analyste SOC

– Consultant cloud computing

– Expert Skype for Business

– Ingénieur/administrateur systèmes et réseaux

– Service Delivery Manager

– Chef de projets infrastructures (WAN, communications unifiées…)