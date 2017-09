NetApp va à la rencontre de ses partenaires à l’occasion de la tournée PartnerAcademy 2017. Cette année, du 26 Septembre au 28 novembre, 7 villes accueilleront l’événement – Lyon, Nantes, Paris, Aix-en-Provence, Strasbourg, Lille et Toulouse. Lors de cette tournée, NetApp reviendra sur les dernières innovations et solutions comme l’intégration de SolidFire, l’hyperconvergé, ou encore l’offreFlexpod SF. La société décryptera les opportunités inhérentes à la technologie flash et déploiera sa vision et sa stratégie Data Fabric pour le data center nouvelle génération.

Calendrier des étapes :

26 Septembre, 2017- Lyon

Kohé Meeting, Lyon

45 Quai Rambaud, 69002 Lyon, France

4 Octobre, 2017- Nantes

Quintessia Resort & Spa

Chemin des Marais du Cens, 44700 Orvault

10 Octobre, 2017 – Paris

Tour Ariane, Paris La Défense

5 Place de la Pyramide, 92088 Puteaux

12 Octobre, 2017- Aix-en-Provence

Le Pigonnet, Aix-en-Provence

5 Avenue du Pigonnet, 13090 Aix-en-Provence

18 Octobre, 2017- Strasbourg

Racing Club Strasboug

12 rue de l’Extenwoerth, 67000 Strasbourg

7 Novembre, 2017- Lille

Stade Pierre Mauroy

261, Boulevard de Tournai, 59650, Villeneuve D’Ascq

28 Novembre, 2017: Toulouse

Casino Barrière,

18 Chemin de la Loge, 31400 Toulouse, France

Programme:

8H45 – Accueil

09H15 – Introduction

09H30 – Update NetAppdans les tendances du marché IT

10H30 – Nouveautés solutions cloud hybride, nouveautés solutions flash, ONTAP Select Update

11H30 – SolidFire/UpdateStorageGrid

12H15 – Perspectives channel – programmes

12H30 – Déjeuner

Pour s’inscrire c’est ici.