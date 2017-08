C’est une acquisition peu banale. Tout d’abord parce que l’acquéreur, NetApp, n’est pas coutumier du fait. Ensuite parce que sa cible, Greenqloud, est une startup islandaise. Cette dernière a développé Qstack, une plateforme d’orchestration pour le cloud hybride. « Greenqloud enrichit nos équipes et accélère notre leadership dans les services hybrides en offrant à NetAppune architecture évolutive, une technologie et une expertises uniques qui renforce notre capacité à intégrer et délivre des services de données dans le cloud », a expliqué le CEO de NetApp, George Kurian, en commentant la semaine dernière les résultats trimestriels de sa société, relève The Register.

Basée à Reykjavik, la startup septentrionale possède un bureau à Kirkland près de Seattle (Etat de Washington). Dirigée par Jonsi Stefansson, Greenqloud a été fondée en 2010 par Eirikur Hrafnsson et Tryggvi Larusson. Ce dernier est désormais directeur technique chez Netapp tandis que Jonsi Stefansson s’est vu confier le poste de vice-président en charge des services cloud chez le spécialiste du stockage.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé mais nos confrères estiment, au vu des sommes levées par Greeqloud depuis sa création, qu’il devrait se situer dans une fourchette de 10 à 15 millions de dollars.

Au cours du premier trimestre de son exercice fiscal, clos le 28 juillet, NetApp a engrangé 1,33 milliard de dollars, un montant en progression de 2% sur un an. Le bénéfice net a de son côté bondi de plus de 110% à 136 millions de dollars, soit 0,49 dollar par action. « Nous bâtissons des bases solides et sommes, sans contestation, l’entreprise la mieux positionnée et fonctionnant le mieux du secteur », s’est félicité George Kurian dans un communiqué.