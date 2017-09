Le groupe NES marque une première étape dans son développement à l’international en ouvrant une filiale au Luxembourg. Il s’agit à la fois pour l’ESN d’accompagner ses clients historiques hors de France et de se positionner sur de nouveaux marchés auprès de sociétés étrangères.

La filiale propose comme sa société-mère une offre de services qui couvre l’ensemble des besoins en sécurité des SI : audit et Governance Risk & Compliance, conseil, services Managés (SOC, sécugérance, Threat Intelligence. Un de ses objectifs est de se positionner comme un partenaire stratégique des entreprises évoluant dans des secteurs sensibles comme la finance, la banque, l’assurance, etc.

NES Luxembourg annonce l’ouverture d’une vingtaine de postes afin de constituer son équipe locale.

« Notre implantation au Luxembourg est une étape-clé de notre expansion en Europe et plus particulièrement sur la région Benelux qui est un marché à fort potentiel et en recherche d’offres de services éprouvées en matière de cybersécurité. Nous bénéficions d’un positionnement unique qui repose sur une longue expertise sectorielle, une offre complète, et une innovation au cœur de nos préoccupations pour répondre aux besoins de nos clients. Nous allons investir massivement pour renforcer notre équipe et lancer notre politique commerciale sur la région », explique dans un communiqué le PDG de NES, Raphaël Illouz.