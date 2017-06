Six mois après l’ouverture de son premier bureau européen à Amsterdam, Bitglass vient de signer un contrat de distribution avec le grossiste Neovad, qui devient sa tête de pont en France. Créé en 2013, Bitglass est à l’origine d’une plateforme CASB (Cloud Access Security Broker) ou en français d’une solution de sécurisation des accès Cloud.

Comme ses concurrents Netskope, BlueCoat Elastica ou Skyhigh, Bitglass offre des fonctions de visibilité des applications déportées dans le Cloud, d’identification des utilisateurs, de contrôle des accès aux applications, de prévention de fuite des données et de chiffrement des données. Bitglass se déploie en quelques minutes, fonctionne avec toutes les applications cloud, sur tous les équipements et protège les données jusqu’aux terminaux. À en croire Jérôme Boulon, président-fondateur de Neovad, la solution est adaptée aux besoins des PME à partir de 150 utilisateurs jusqu’aux grands comptes, ce qui est une promesse de larges débouchés pour les partenaires.

Ses premières démarches commerciales vont se concentrer en direction des partenaires Microsoft Office 365. Le VAD espère que la solution de Bitglass saura convaincre un certain nombre de leurs clients de migrer vers Office 365 en leur garantissant un niveau de protection de leurs données plus élaboré que celui de Microsoft. C’est en tout cas sur ce marché que Jérôme Boulon identifie le plus d’opportunités dans un premier temps, même si, à terme, les technologies CABS devraient se généraliser dans toutes les entreprises avec la montée des usages du Cloud. Gartner prédit ainsi que « d’ici 2020, 85 % des grandes entreprises utiliseront une plateforme CASB pour leurs services cloud, contre moins de 5 % aujourd’hui ».

Ce nouveau partenariat permet notamment à Neovad d’étoffer son offre de sécurité, déjà constituée de marques telles que Netwrix (visibilité et traçabilité des accès aux données), Ivanti (gestion des patchs) ou Lakeside Software (analyse de la performance des applications perçue par les utilisateurs), qui sont ses trois marques générant le plus de ventes, avec le spécialiste de la réservation de salles de réunions Houam.

Neovad revendique désormais une cinquantaine de clients, parmi lesquels Nomios, Anetys, Axians, Amecsi, Infodom ou ABC Systèmes. Si la société a manqué son objectif de 1,5 M€ de chiffre d’affaires pour son premier exercice clos fin 2016 en raison du rachat en septembre dernier par Citrix de Norskale, qui s’était imposé comme son premier partenaire, Jérôme Boulon a bon espoir de dépasser les 2 M€ de facturations sur l’exercice en cours.