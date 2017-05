Depuis quelques années, Neocoretech poursuivait son bonhomme de chemin sur le marché de la virtualisation en toute discrétion. Dans un silence de plus en plus prégnant même. Ce qui n’empêchait pas l’éditeur normand d’afficher une belle croissance. Il apparaissait même à la 57ème place du palmarès 2017 Statista/Les Echos des champions français de la croissance IT, avec 33,41% de croissance annuelle moyenne. Or, voici que la société a décidé de prendre son envol vers l’international pour y promouvoir ceBox, sa solution logicielle de virtualisation des postes de travail, sans serveur mais s’appuyant sur le mini PC Intel NUC. Ce nouveau cap s’accompagne d’un changement de nom. Dorénanvant il ne faut plus parler de Neocoretech mais de Wisper.

« Fort de notre partenariat technologique avec Intel et face au succès de la solution ceBox, nous avons pris le parti de changer de nom afin de nous inscrire dans une nouvelle dynamique. Symbole de la modernité et de notre volonté de conquérir les marchés internationaux, nous souhaitons que Wisper devienne la référence absolue en matière d’optimisation de la gestion des postes de travail en entreprise », affirme dans un communiqué Wilfrid Albersdorfer, CEO et co-fondateur de l’éditeur. « Le verbe Whisper désigne une action de communication réalisée en toute discrétion, presque en transparence. Bien plus qu’un nom, c’est tout un symbole. Les solutions Wisper reposent sur des communications discrètes entre différentes technologies, le tout permettant de contribuer à la sérénité des DSI et à la préservation de la planète. »

Bien entendu, le logo évolue lui-aussi. Il met en scène deux oiseaux qui chuchotent, et un nuage symbole du cloud computing. « Pour illustrer ce nouveau nom, les oiseaux se sont imposés à nous comme une évidence : ils vivent dans les nuages, migrent, sont mobiles et chuchotent pour communiquer. Symbole de la légèreté et de la liberté, les oiseaux représentent une belle signature à toutes nos innovations », explique Solène Vanuxem, responsable de la communication.