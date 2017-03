Avira Scout est désormais à la disponibilité du grand public. Ce nouveau navigateur gratuit, qui s’appuie sur l’expertise d’Avira en matière de sécurité et sur le code Chromium, est censé diminuer considérablement les risques liés aux logiciels malveillants, à la publicité frauduleuse et aux dispositifs de pistage qui bloquent la navigation. Scout dispose de plusieurs couches de sécurité et de protection de la vie privée sans interférer avec l’expérience utilisateur.

« Nous avons assemblé une sélection des meilleures fonctionnalités de sécurité et de protection de la vie privée, éliminé les dispositifs de pistage omniprésents de Chromium et créé une expérience utilisateur en ligne plus sûre et plus confidentielle », explique dans un communiqué Daniel Popa, responsable produit chez Avira en charge du navigateur Scout.

Depuis son lancement en avant-première, Scout aurait détecté et bloqué un total de 3,5 millions de dispositifs de pistage par jour pour plus de 1,5 million d’utilisateurs. « Les dispositifs de pistage accumulent des informations sur votre vie en ligne et dressent ainsi un portrait de votre comportement qui peut être vendu et revendu à n’importe qui », précise dans le communiqué Kirill Krechetnikov, responsable du développement des extensions de navigateurs chez Avira. « Avec Scout, on donne la possibilité aux utilisateurs de contrôler les dispositifs de pistage susceptibles d’apprendre des choses sur eux. »

Scout est proposé gratuitement sur Avira.com et sur les plus grands sites de téléchargement. Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 et supérieurs, il est disponible en allemand, anglais, français, italien, espagnol, portugais (Brésil) et russe.