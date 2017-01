L’information est passée quasi inaperçue pendant la période des fêtes de fin d’année : Mitel cède sa division mobile pour opérateurs télécoms à Xura, un fournisseur de communications mobiles de Wakefield (Maryland). Ce dernier va dépenser 385 millions de dollars dans l’opération : 350 millions de dollars et 35 millions de dollars destinés à rembourser à terme un billet à ordre. A cela s’ajoute une prise de participation dans la société en commandite Sierra Private Investments L.P qui détiendra officiellement Xura et la division mobile. L’opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre.

Mitel indique dans un communiqué qu’il a pris sa décision pour se consacrer exclusivement au marché des communications unifiées, notamment à son offre UCaaS (Unified Communications as a Service). « Dans une période de changement rapide et de transitions technologiques massives, l’envergure et l’objectif sont les clés permettant de piloter la croissance et le rendement dû aux actionnaires. Cette transaction permettra à Mitel de remplir ces objectifs », explique dans le document le CEO du Canadien, Rich McBee. « Cela nous permettra également d’intensifier nos efforts et nos investissements afin d’étendre notre position dominante sur le marché de l’entreprise, lequel se prépare à une transformation numérique de grande envergure de ses solutions sur site en solutions dans le cloud. Les employés et les clients de la division mobile seront gagnants en rejoignant une vaste entreprise centrée sur les grands opérateurs, ayant la taille, l’envergure et l’infrastructure nécessaire pour être concurrentielle et entraîner la nouvelle vague d’innovations en 4G/5G. »

La division mobile est issue du rachat au printemps 2015 pour 560 millions de dollars de Mavenir, un fournisseur de solutions logicielles pour opérateur, notamment spécialisé dans la VoLTE (voix sur LTE). La présente transaction marque donc l’échec, après moins de deux ans, de la stratégie de diversification de Mitel dans les solutions pour opérateurs.

Xura ne met pas seulement la main sur Mitel Mobility, il acquiert également Ranzure Networks, une jeune pousse indienne créée par l’ancien CEO de Mavenir, Pradeep Kohli, qui développe des solutions C-RAN (Cloud Radio Access Network), destinées aux réseaux 5G. Les conditions financières de cette opération ne sont pas précisées.

Le conseil d’administration de Xura a dans la foulée désigné Pradeep Kohli pour succéder immédiatement au Français Philippe Tartavull en tant que CEO de la société. Une fois l’acquisition de Mitel Mobile terminée, il prendra la tête de la société issue de la fusion, qui opérera depuis Dallas au Texas. Il sera rejoint par le président de Mitel Mobile, BG Kumar. Enfin, l’ancien directeur technique d’AT&T et président d’At&T Labs, Krish Pabu, rejoindra le conseil d’administration de la nouvelle entité.

Ces acquisitions et ses changements de direction interviennent après que Xura ait été acquis par le fonds d’investissement Siris Capital en août dernier pour 646 millions de dollars. C’est d’ailleurs le Français Hubert de Pesquidoux, partner du fonds, qui préside le conseil d’administration de Xura et qui présidera celui de la future société combinée. Hubert de Pesquidoux fut naguère le directeur financier d’Alcatel-Lucent.

Rappelons que Siris Capital a racheté l’été dernier Polycom, prenant ainsi de vitesse… Mitel.