Mitel annonce avoir finalisé l’acquisition de ShoreTel, une opération de 430 millions de dollars, financée en grande partie par un prêt. Dans un communiqué, le spécialiste canadien des communications d’entreprise explique que ce rachat le positionne désormais au deuxième rang mondial sur le marché de l’UCaaS (Unified Communications as a Service) derrière l’Américain 8×8, à l’heure où les clients recherchent des solutions cloud ou compatibles avec le cloud pour les accompagner dans leur transformation digitale. « Ensemble, Mitel et ShoreTel, nous sommes désormais plus forts et mieux armés pour accompagner nos clients dans une migration simple et fluide vers le cloud. », insiste dans le communiqué le président et CEO de Mitel, Rich McBee. « Dans un monde où les applications et l’internet des objets dépendent des communications en temps réel, proposer une expérience client agile, réactive et extrêmement simple devient d’autant plus indispensable. Don Joos et toute l’équipe de ShoreTel ont parfaitement intégré ce leitmotiv, en mettant en place un portefeuille de solutions cloud-first que nous sommes impatients de proposer à nos clients dans le monde entier, ainsi qu’une culture du cloud et une organisation que nous nous réjouissons d’accueillir et de développer au sein de Mitel. »

Les clients et les partenaires de Mitel et de ShoreTel continueront de bénéficier des mêmes solutions cloud et sur site qu’auparavant, précise encore Mitel. L’éditeur canadien promet qu’il « fournira un service et un support continus pour l’ensemble des produits tout au long de leur cycle de vie, tandis que les clients et partenaires seront informés en amont de toutes les actualités concernant les produits ».

En 2014, Mitel avait déjà fait plusieurs offres, dont une dernière à 574 millions de dollars, pour acquérir Shoretel. Le Californien avait à chaque fois poliment refusé. En juillet dernier, Mitel s’est par ailleurs emparé de l’activité UCaaS de Toshiba en promettant là-aussi la continuité des produits et services.