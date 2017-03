Mitel annonce dans un communiqué avoir gagné plus d’un million de nouveaux abonnés cloud en 2016, dépassant ainsi les 3 millions d’utilisateurs et franchissant un nouveau jalon sur le marché. Le groupe revendique ainsi deux fois plus d’abonnés que ses principaux concurrents.

« Les entreprises du monde entier se tournent dorénavant vers les communications cloud pour connecter sans coutures leurs collaborateurs, améliorer le service client et simplifier la gestion informatique », souligne dans un communiqué Jon Brinton, président et EVP de la division Cloud de Mitel. « Mitel offre la stabilité et l’expertise nécessaires pour leur permettre de migrer vers des solutions totalement cloud ou hybrides, au rythme qui leur convient et avec l’assurance que leur investissement sera pérenne. »

Les services cloud de Mitel sont disponibles dans 40 pays en s’appuyant sur 14 datacenters situés « stratégiquement » dans le monde entier. Dans son communiqué, le groupe canadien rappelle qu’il est la seule marque à apparaître dans les cinq Magic Quadrant de Gartner dédiés aux communications d’entreprise.