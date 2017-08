C’est à l’occasion de Microsoft Ignite qui se déroulera du 25 au 29 septembre à Orlando en Floride, que l’éditeur présentera sa nouvelle mouture de Windows Server 2016, la version 1709.

Principale nouveauté, le système d’exploitation intègre les conteneurs. « L’objectif est d’offrir un moyen aux professionnels IT de déplacer les applications traditionnelles vers les conteneurs Docker grâce à Server Core et de permettre aux développeurs cloud d’écrire de nouvelles applications dans le cloud avec Nano Server, .NET Core et Docker », explique sur le blog Mirosoft consacré à l’OS, Jeff Woolsey, Principal Program Manager en charge de Windows Server. L’accent est également mis sur la sécurité, l’éditeur s’appuyant pour cela sur Secure Boot, Code Integrity, Virtualization Based Security, Control Flow Guard, Windows Defender, Just in Time Administration, Just Enough Administration … Sans oublier Shielded VMs, le mécanisme de sécurité qui protège une VM Hyper-V contre toute attaque. « Une offre qui n’existe nulle part ailleurs sur le marché », insiste Jeff Woolsey.

En termes de SDD, la nouvelle mouture de Windows Server s’aligne sur Azure. Le système d’exploitation supporte ainsi des serveurs physiques avec 24 To de RAM et 512 processeurs logiques ainsi que des serveurs virtuels avec 12 To de RAM et 240 processeurs virtuels.

Côté SDN, l’OS intègre des technologies telles qu’Azure Data, les équilibreurs de charge logiciels ou encore les pare-feux distribués.

Microsoft tient à rappeler que Windows Server 1709 adoptera un nouveau cycle de déploiement avec deux rythmes de mise à jour : le Long-Term Servicing Channel (LTSC, anciennement LTSB) et le Semi-Annual Channel. Modèle traditionnel, le LTLC inclut 5 ans de support et 5 ans de support étendu, avec une nouvelle version du produit prévue tous les 2 ou 3 ans. Le Semi-Annual Channel prévoit quant à lui un support de 18 mois avec une nouvelle version tous les 6 mois.