L’ESN Mind7 Consulting multiplie les embauches et offre des opportunités au sein de ses équipes techniques, support et conseil. Elle propose une politique de formation proposée leur permettant d’acquérir de nouvelles connaissances sur les dernières technologies du marché en matière de gestion des processus, d’exploitation de l’information, de Big Data, d’architectures réactives, etc.

« Outre les compétences fonctionnelles et/ou techniques, Mind7 Consulting recherche des personnes qui ont envie de progresser, de s’investir dans un projet commun et d’explorer de nouveaux sujets et de nouveaux concepts. Nous recherchons donc de véritables passionnés pour lesquels les valeurs de savoir-faire et savoir-être sont fondamentales », indique dans un communiqué Andrea Zerial, directeur associé de l’ESN.

Quelques exemples de postes ouverts ces prochains mois :

Consultant(e)s technico-Fonctionnel(le)s

Consultant(e)s techniques

Business analyst

Chef de projet

Scrum master

Assistant(e) de gestion

Commerciaux

Pour postuler et visualiser les offres disponibles : http://www.mind7.fr/fr/carrieres/