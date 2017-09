Le CEO d’Arcserve, MikeCrest, a démissionné. Il quittera l’éditeur le 8 septembre prochain afin de « poursuivre une autre opportunité de croissance ». C’est ce qu’indique un communiqué de l’éditeur de solutions de sauvegarde et de récupération des données. Le président du conseil d’administration de la société, Dave Hansen, assurera l’intérim en attendant le recrutement d’un nouveau directeur général. « Ce changement intervient peu de temps après que la société ait annoncé sa croissance accélérée et ses rapides progrès dans la livraison de la solution d’évitement des catastrophes la plus économique du marché », précise encore le document. Bien que CEO, Mike Crest avait été désigné en février dernier 2017 Channel Chief par CRN, une récompense honorant les responsables channel « qui excellent à tirer la croissance et le chiffre d’affaires de leur organisation à travers le réseau de partenaires ». Senior vice-président et directeur général Data Management de CA Technologies,MikeCrest a pris en charge Arcserve en août 2014 lorsque la société a quitté le giron de l’éditeur new yorkais pour rejoindre celui du fonds Marlin Equity Partners. Arcserve, était tombé dans l’escarcelle de CA Technologies, alors Computer Associates, lors du rachat par ce dernier de l’éditeur Cheyenne en 1996. « Ce fut un énorme privilège d’avoir dirigé Arcserve au cours d’une importante période de transformation qui a fait d’une start-up un acteur majeur sur le marché du backup et de la récupération des données », commente Mike Crest dans le communiqué.

Dave Hansen, qui assurera l’intérim est un vétéran de l’industrie IT ayant derrière lui une solide expérience dans les secteurs du logiciel et du cloud. Il a notamment passé 10 ans chez CA Technologies où il a occupé différentes fonctions de direction. Il a par ailleurs été CEO de Numara Software et de SafeNet et a occupé le siège de vice-président et directeur général de Dell Software.