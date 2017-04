La migration vers Windows 10 se déroule plus rapidement que prévu annonce Gartner. C’est ce qui ressort d’une étude menée par le cabinet d’analyse auprès de de responsables décisionnaires en matière de migration du système d’exploitation dans six pays (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Chine, Inde et Brésil). En effet, 85% des répondants ont indiqué que le déploiement sera réalisé d’ici la fin de l’année.

« Les organisations reconnaissent le besoin de migrer vers Windows 10 et le temps nécessaire pour évaluer et déployer Windows 10 a été réduit de 23 mois à 21 mois entre les études réalisées par Gartner au cours des années 2015 et 201+6 », explique dans un communiqué Ranjit Atwal, directeur de recherche au cabinet. « Les grandes entreprises ont soit déjà entamé la migration vers Windows 10, soit l’ont reporté à 2018. Cela reflète probablement le passage des applications historiques vers Windows 10 ou le remplacement de ces applications avant d’entamer la migration. »

Interrogés sur les raisons qui ont motivé la migration, près de la moitié (49%) des responsables interrogés invoquent principalement les améliorations apportées à la sécurité. Viennent ensuite (38%) les capacités d’intégration au cloud. Le coût de l’opération constitue toutefois un obstacle non négligeable. « Windows 10 n’est pas perçu comme un projet critique dans l’immédiat pour l’activité. Il n’est donc pas surprenant qu’un répondant sur quatre s’attend à des blocages budgétaires », estime Ranjit Atwal.

L’enquête révèle par ailleurs des intentions d’achats de nouveaux terminaux accompagnant la migration. « Les intentions d’achats des répondants ont fortement augmenté avec l’apparition d’une troisième, puis d’une quatrième génération de produits optimisés pour Windows 10 avec une plus longue durée de vie de la batterie, des écrans tactiles et d’autres fonctionnalités liées à Windows 10. L’intention d’acquérir des notebooks convertibles a augmenté lorsque les organisations sont passées de la phase pilote aux phases d’achat et de déploiement de Windows 10 », affirme de son côté, Meike Escherich, analyste principal chez Gartner.

Rappelons que le CEO de Microsoft, Satya Nadella, a fixé comme objectif à sa société de dépasser le cap du milliard de machines équipées de Windows 10 d’ici 2018. L’éditeur est discret depuis quelque mois sur le nombre d’installations effectives. Les derniers chiffres remontent à septembre 2016 lorsque la firme de Redmond annonçait le chiffre de 400 millions d’ordinateurs dotés du dernier OS.