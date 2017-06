Les jours de la téléphonie TDM sont comptés ; au fur et à mesure que le temps passe, la migration vers un environnement de SIP Trunking apparaît de plus en plus attrayante. Les modèles économiques, la flexibilité et l’extensibilité des systèmes VoIP sont clairs. Les possibilités avancées de gestion des appels et les fonctionnalités de Communications Unifiés permettent à beaucoup d’entreprises de débrider l’expérience client et la rentabilité cachée des investissements.

Pour découvrir le comment et le pourquoi du passage au protocole IP téléchargez notre livre blanc :

La migration du TDM vers le SIP Trunking Modernisation de la téléphonie : le passage au protocole IP