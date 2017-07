Contrairement à ce que laissait entendre une note interne (voir article de ce jour), la vaste restructuration qui s’engage chez Microsoft va se traduire par des licenciements. Ils concerneront moins de 10% des effectifs. Les trois-quarts hors de Etats-Unis. C’est ce que vient d’annoncer la firme de Redmond ce jeudi indique CNBC. Selon la chaîne d’information, 3.000 salariés seraient en fait remerciés, sur les 121.000 que compte Microsoft. Ce seraient essentiellement les équipes commerciales qui seraient touchées.

« Microsoft procède à des changements afin de mieux servir nos clients et partenaires », a indiqué un porte-parole de la société à nos confrères. « Actuellement nous prenons nos dispositions pour notifier à certains employés que leur emploi est à l’étude ou que leur poste va être supprimé. Comme toutes les entreprises, nous évaluons régulièrement notre activité. Cela peut se traduire par plus d’investissements à certains endroits et, de temps en temps, par des redéploiements ailleurs. »

Il s’agit de la troisième réduction d’effectifs en trois ans. En 2015, la société s’était séparée de 7.500 salariés après l’acquisition de Nokia. L’an dernier 2.850 personnes ont été licenciés dont 1.850 au sein de la division mobile.