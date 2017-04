Microsoft ne déroge pas à la règle. Comme quasiment tous les grands acteurs IT, l’éditeur de Redmond publie ses résultats trimestriels (arrêtés au 31 mars) en mettant en exergue la croissance des activités cloud. « Nos résultats de ce trimestre reflètent la confiance placée par nos clients dans le cloud Microsoft », explique le CEO de la société, Satya Nadella, dans un communiqué. « Depuis les grandes multinationales jusqu’aux petites et moyennes entreprises en passant par celles qui n’ont pas de but lucratif, toutes les organisations utilisent les plateformes cloud de Microsoft pour propulser leur transformation digitale. »

Dopé par les revenus d’Azure, qui bondissent de 93% sur un an, le cloud génère 6,8 milliards de dollars, soit une croissance de 11%. C’est un peu plus de 30% des revenus du groupe.

Le chiffre d’affaires de l’éditeur atteint en effet 22,16 milliards de dollars, pour un revenu opérationnel de 5,6 milliards de dollars et un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars, soit 0,61 dollar par action diluée. Le tout selon les normes GAAP.

La division Productivity & Business Processes enregistre des revenus de 8,0 milliards de dollars, en progression de 22%. Là encore le cloud a son mot à dire, grâce à Office 365 et Dynamics 365. Office 365 totalisant au 31 mars 26,2 millions de clients grand public selon le communiqué, la version entreprise enregistrant de son côté une progression de 45% de ses revenus. Linkedin, désormais rattaché à cette division, enregistre un peu moins d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires (975 millions).

Bien que générant la plus grande part du chiffre d’affaires (8,8 milliards de dollars), la division More Personnal Computing voit ses revenus reculer de 7% et ce malgré la croissance des produits Windows (Windows OEM +5%, Windows Commercial +6%). La baisse est à imputer aux mauvaises ventes de téléphones mobiles et à la la contre-performance de la Surface dont les livraisons reculent de 26%. Le gaming Xbox voit en revanche son chiffre d’affaires grimper de 4%.