Microsoft rejoint le programme Fabric-Ready de Fortinet afin de permettre une intégration plus étroite entre les données de veille de la Security Fabric de Fortinet, les fonctions de prévention des intrusions et les fonctions d’administration de Microsoft Azure Security Center (ASC). Les solutions virtualisées de Fortinet fournissent aux clients d’Azure des données de veille en temps réel sur les menaces, ainsi que des fonctions automatisées de sécurité afin d’offrir une visibilité intégrale sur le niveau de sécurité des charges de travail d’Azure et de permettre un traitement accéléré des menaces.

Par ailleurs, outre les pare-feux d’entreprise FortiGate, désormais disponibles à la demande sur azure Marketplace, les pare-feux virtualisés FortiWeb, dédiés aux applications web, sont aujourd’hui à disposition au sein d’Azure Security Center, permettant une protection multicouche des applications contre les menaces.