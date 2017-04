Microsoft vient de racheter pour une somme qui n’est pas précisée Intentional Software, un éditeur à l’origine d’une plateforme d’outils de productivité. Le nom d’Intentional Software ne vous dit probablement rien. En revanche, celui de son fondateur est plus connu. Charles Simonyi qui a développé le concept de programmation par intention – d’où le nom de sa société – a quitté Microsoft en 2002 après 21 ans de bons et loyaux services. Il fut notamment l’élément moteur du développement de Word et d’Excel. Sous l’ère Bill Gates, il était en effet le patron de l’Applications Group de l’éditeur et à ce titre responsable du développement d’Office.

Souhaitant mettre en pratique la programmation par intention (un paradigme permettant au code source du logiciel de refléter l’intention du développeur lors de la conception) qu’il avait conçu alors qu’il était encore étudiant, l’informaticien hongrois, alors patron de Microsoft Research, s’en fut fonder Intentional Software avec le professeur en sciences informatique Gregor Kiczales.

Le rachat de sa société est donc en quelque sorte un retour aux sources. Charles Simonyi indique sur la page d’accueil d’Intentional Software « qu’il est heureux, enthousiaste et exalté de se joindre à nouveau aux équipes de Microsoft, la première société high-tech mondiale ».

Charles Simonyi est également connu pour avoir été en 2007 et 2009 touriste spatial à bord de la Station spatiale internationale ISS.