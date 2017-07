Plusieurs milliers de salariés de Microsoft dans le monde risquent de perdre leur emploi si l’on en croit plusieurs médias américains, TechCrunch en tête. La firme de Redmond, qui a confirmé la semaine dernière l’acquisition du spécialiste de l’analyse et de la gestion de la performance du web Cloudyn, s’apprête à restructurer complètement ses équipes de ventes et de marketing pour les adapter à une nouvelle politique de ventes axée sur Azure. Ce changement intervient après le départ l’été dernier du directeur des opérations Kevin Turner et la prise en charge des ventes et du marketing par le Français Jean-Philippe Courtois et Judson Althoff. Selon TechCrunch, ce dernier est connu pour être très critique concernant la politique de commercialisation actuelle.

Interrogé par l’AFP, un porte-parole de Microsoft s’est contenté d’expliquer que le groupe procédait à des changements destinés à mieux servir ses clients et partenaires.

Si les suppressions d’emplois se confirment, il s’agirait de la troisième réduction d’effectifs en trois ans. En 2015, la société s’était séparée de 7.500 salariés après l’acquisition de Nokia. L’an dernier 2.850 personnes avaient été remerciées dont 1.850 de la division mobile.

D’après la presse US, l’annonce des suppressions de postes pourrait intervenir plus tard cette semaine. Elle rappelle que les suppressions d’emplois des années précédentes ont toujours été rendues publiques au mois de juillet, juste après la clôture des résultats annuels.