A l’occasion de la conférence Ignite qui se déroule à Orlando, Microsoft a annoncé qu’Office 2019 sortira au second semestre 2018, une version preview étant prévue au milieu de l’année prochaine.

Le produit, qui vise les utilisateurs du client Office « qui ne sont pas prêts pour migrer vers le cloud », inclut outre Word, Excel, PowerPoint et Outlook ; Microsoft Exhange Server, SharePoint et Skype for Business. Qualifiée par Microsoft de version « perpétuelle » sans abonnement, Office 2019 disposera également de fonctions d’encrage améliorées (sensibilité à la pression, effets d’inclinaison…), de nouvelles formules et tableaux pour l’analyse des données dans Excel, ou encore de nouvelles fonctions d’animation visuelle dans PowerPoint telles que Morph ou Zoom.