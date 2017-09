Microsoft France vient d’officialiser l’organigramme de la nouvelle équipe siégeant à son comité de direction. Conformément à ce qui avait été annoncé il y a trois semaines, c’est Carlo Purassanta qui succède à Vahé Torossian à la présidence de la filiale française. Un nouveau venu pas totalement inconnu des partenaires et des clients français, puisqu’avant de s’éclipser quatre ans pour diriger la filiale italienne de l’éditeur, il pilotait la division services de Microsoft France. Un poste où il s’était fait remarquer pour son esprit d’ouverture vis-à-vis des partenaires.

C’est lui qui avait été moteur dans la construction de liens forts avec certains partenaires autour de son implémentation de Cloud privé DCS (qui a évolué par la suite pour donner naissance aux Cloud Packs et aujourd’hui à son offre Azure Stack). Carlo Purassanta est « mindé » partenaires et c’est une très bonne nouvelle pour nous, nous expliquait l’un de ces partenaires peu après l’annonce de sa nomination.

Comme nous l’avions annoncé également dans un article consacré à la réorganisation de l’équipe partenaires, c’est Alain Bernard, qui dirigeait la division PME/PMI et partenaires depuis 7 ans, qui a hérité de la nouvelle division One Commercial Partner, réunissant dans une seule entité l’ensemble des ressources dédiées aux partenaires. Un nouveau périmètre qui recouvre les anciennes divisions SMS&P (PME et partenaires) et EPG (Enterprise & Partner Group). Jean-Louis Baffier, qui dirigeait la division Grandes Entreprises et Alliance (Enterprise & Partner Group) depuis un an, disparaît de fait de l’organigramme du comité directeur.