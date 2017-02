Profitant de la RSA Conference qui se déroule actuellement à San Francisco, Microsoft a annoncé le lancement officiel d’Office 365 Secure Score. Présenté à Microsoft Ignite 2016, le produit était proposé jusqu’à présent en version preview. Contrairement à cette dernière, la version officielle analyse 77 paramètres de l’utilisation d’Office 365 et non plus 27, incluant le comportement de l’utilisateur ou encore les mesures de sécurité mises en place par l’entreprise. Elle établit alors un score et indique point par point quelles sont les mesures à prendre afin de limiter les risques. Plus le score est élevé, plus la sécurité d’Office 365 est assurée.

« L’idée centrale est qu’il est utile de rationaliser et de contextualiser la configuration de toutes vos mesures de sécurité en matière de cloud et de toutes les options de comportement en un simple cadre analytique, afin de simplifier l’instauration de mesures supplémentaires permettant d’améliorer votre score au fil du temps », expliquait Brandon Koeller, Principal Program Manager chez Microsoft sur le blog de l’éditeur, lors du lancement de la version preview.

Les informations récoltées par le produit peuvent ensuite être exportées sur un fichier tableur CSV pour être traitées et/ou communiquées en interne.

Le produit pourrait bientôt entrer en ligne de compte pour le calcul des primes d’assurance contre les cyber-risques, comme le laisse entendre sur le blog d’Office 365, le responsable Cyber Insurance de l’entreprise d’assurance américaine Harford, Tom Kang.

« Nous pensons que faire cadrer la sécurité avec l’assurance peut faire une véritable différence. En encourageant l’utilisation d’un outil innovant d’analyse de la sécurité tel qu’Office 365 Secure Score et en l’incluant dans le processus de souscription, les entreprises disposeront de plus d’informations pour prendre des décisions en matière de confidentialité et de sécurité basées les risques, et ainsi réduire leur exposition aux pertes. »

Office 365 Secure Score est actuellement disponible aux Etats-Unis pour les clients professionnels. Sa date de disponibilité en France n’est pas précisée.