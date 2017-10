Alors que le marché du PC est en baisse et que certains spécialistes annonçaient l’abandon par Microsoft de cette activité, l’éditeur de Redmond lance un nouveau Surface.

Facturé à partir 2 .499 dollars, le Surface Book 2 15 pouces emporte dans sa plus haut configuration (3.299 dollars) une puce Intel Core i7 Quad, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, un CPU Intel HD Graphics 620 et se différencie du MacBook Pro notamment par son écran détachable tactile avec sa propre batterie intégrée. Une version 13 pouces est également annoncée pour un prix de base de 1.499 dollars.