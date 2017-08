LinkedIn introduit la vidéo. « Chaque jour, des millions de membres de LinkedIn parlent de leur travail, leur carrière et leurs centres d’intérêt. Nous avons vu d’innombrables exemples de conversations permettant aux membres d’évoluer dans leur carrière et de découvrir de nouvelles opportunités. C’est pourquoi nous investissons dans de nouveaux moyens vous permettant de découvrir de l’excellent contenu et qui contribuent aux conversations qui comptent le plus pour vous. Dans cet esprit, nous ajoutons aujourd’hui un nouveau moyen vous permettant de partager votre expérience et vos perspectives avec l’introduction de LinkedIn vidéo », peut-on lire sur le blog du réseau social. Des tests ont été réalisés le mois dernier. Quelques exemples d‘utilisation (pas très convaincants malheureusement) sont proposés : l’élaboration d’un projet de décor, un montage de photos prises lors d’une convention de comics à San Diego ou encore un exemple d’usage dans des conditions extrêmes des chariots-élévateurs Linde par une entreprise californienne.

Pour poster des vidéos il suffit de télécharger l’application mobile iOS ou Android, de sélectionner l’icône correspondante puis de filmer ou de télécharger une vidéo déjà présente dans le smartphone. Après la mise en ligne, l’auteur a accès aux statistiques habituelles (nombre de vues et de likes), aux commentaires ainsi qu’à des informations permettant de localiser les membres qui ont visionné la vidéo.

LinkedIn, qui a participé au chiffre d’affaires et à la marge brute de Microsoft à hauteur de 5% a dégagé une perte de 361 millions de dollars au dernier trimestre, attribuable il est vrai dans sa totalité à l’amortissement des coûts d’acquisition. Le réseau social professionnel doit cependant trouver de nouvelles sources de revenus. Microsoft y veille. D’autant que Google attaque désormais LinkedIn sur ses terres avec Google for Jobs (pour les chercheurs d’emploi) et Google Hire (pour les recruteurs).