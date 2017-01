A en croire The Register, Mirosoft préparerait la sortie d’appliances virtuelles de stockage, permettant à la fois le stockage sur site et sur Azure. Selon nos confrères l’annonce est prévue pour avril (pour le 1er ?).

C’est une information indiquant que le NAS virtuel de SoftNas intégrait dorénavant le stockage sur Azure qui a piqué la curiosité de nos confrères. Ceux-ci sont persuadés que la firme de Redmond, qui a collaboré étroitement à l’offre, ne se limitera pas à un seul partenariat et que d’autres collaborations, avec des acteurs plus importants, étaient probablement dans les tuyaux.

Interrogé par nos confrères, Microsoft n’a pas donné de réponse précise mais a laissé entendre qu’une annonce à ce propos interviendrait sans doute au mois d’avril.

La rédaction de The Register est convaincue que le partenaire idéal est HPE, lequel a indiqué clairement en novembre dernier que Microsoft Azure était son partenaire préféré en matière de cloud public. En retour, la firme de Palo Alto est devenue le premier fournisseur d’infrastructures et de services pour le cloud hybride « made in Redmond ».

Puisque nous voilà à Redmond, restons-y quelques instants pour annoncer un événement marquant touchant Microsoft. Ce n’était plus arrivé depuis près de 17 ans : la valorisation de l’éditeur a dépassé le cap des 500 milliards de dollars. Il faut en effet remonter à la veille de l’explosion de la bulle internet le 19 mars 2017 pour retrouver un tel niveau. Ce retour en grâce, Microsoft le doit à ses derniers résultats trimestriels. Supérieurs aux attentes des analystes, ils ont permis au titre Microsoft d’atteindre ce lundi matin 65,64 dollars, ce qui porte la valorisation à un peu plus de 510 milliards de dollars. On n’est plus très loin des 570 milliards de dollars de Google, mais on reste à bonne distance des 641 milliards de dollars d’Apple.