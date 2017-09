La version 1709 de Windows Server 2016 qui sera présentée à la conférence Microsoft Ignite, qui débutera le 25 septembre à Orlando (Floride), bénéficiera de nouvelles fonctionnalités en matière d’infrastructures hyperconvergées (HCI). C’est ce que promet l’éditeur sur le blog du système d’exploitation.

Tout d’abord, côté déduplication, la firme de Redmond promet plus de 95% de réduction du volume des données. La gestion de l’infrastructure hyperconvergée est de son côté améliorée pour être la plus simple et la plus intuitive qui soit. « L’HCI réduit les coûts d’acquisition de matériel. Nous voulons à présent réduire les dépenses opérationnelles afin d’avoir les coûts de fonctionnement de votre datacenter les plus bas qui soient », promet Microsoft. Les performances de Windows Server version 1709 seront par ailleurs améliorées grâce à l’intégration de la mémoire persistante et à l’optimisation des performances de l’erasure coding.

Le blog n’en dit pas plus, invitant les lecteurs à se rendre à la conférence pour y découvrir d’autres nouveautés de l’OS concernant notamment la diagnosticabilité, la sécurité, de nouvelles charges de travail et scénarios, ou encore l’élargissement de l’écosystème matériel.