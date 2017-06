Le mois dernier, s’appuyant sur le site web israélien Calcalite, Reuters annonçait l’acquisition par Microsoft d’Hexadite, un spécialiste des réponses automatiques aux cyberattaques. Basée à Boston avec un centre de R&D en Israël, la start-up créée en 2014 a développé une technologie qui s’appuie sur l’intelligence artificielle et le machine learning.

L’éditeur de Redmond vient de confirmer l’opération sans en communiquer les conditions financières. Selon Calcalist, Microsoft aurait déboursé 100 millions de dollars. « Nous envisageons d’offrir une nouvelle génération de fonctions de sécurité qui aident nos clients à se protéger, à détecter et à répondre à l’évolution et aux changements du paysage des cybermenaces », indique dans un communiqué Terry Myerson, vice-président exécutif du Windows & Devices Group de Microsoft. « La technologie et le talent d’Hexadite vont augmenter nos capacités actuelles et permettre d’ajouter de nouveaux outils et services à l’offre solide de Microsoft en matière de sécurité d’entreprise. » La technologie de l’éditeur israélien sera intégrée dans l’antivirus gratuit Windows Defender.

Cette annonce intervient au moment où Kaspersky attaque le géant de Redmond pour position dominante devant la Commission européenne. L’éditeur de solutions de cybersécurité estime en effet qu’avec Defender Microsoft empêche les utilisateurs de se tourner vers d’autres solutions d’antivirus. Il reproche également à l’éditeur américain de réactiver sa propre solution chez les clients utilisant l’antivirus Kaspersky lors de leur migration vers Windows 10.

L’acquisition d’Hexadite est évidemment bien perçue par les partenaires de Microsoft constate CRN. Ils sont satisfaits de voir l’éditeur renforcer son offre de sécurité qui en avait bien besoin selon eux. « Microsoft est certainement un leader dans pas mal de domaines. Mais à ce jour, la sécurité n’en fait pas partie », a expliqué l’un de ces partenaires à nos confrères. Le channel se félicite également de l’apport de la société israélienne dans le domaine de l’intelligence artificielle. En revanche constate CRN, les partenaires d’Hexadite sont déçus de voir la technologie filer chez un éditeur généraliste comme Microsoft.

L’éditeur a indiqué au mois de janvier qu’il envisageait d’investir un milliard de dollars chaque année dans la R&D en matière de cybersécurité.