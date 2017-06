Microsoft a confirmé l’acquisition de Cloudyn, une jeune pousse israélienne spécialisée dans l’analytique ainsi que dans la surveillance et la gestion de la performance du cloud. La firme de Redmond ne communique pas les conditions financières de l’opération. En avril dernier, le quotidien économique en hébreu Calcalist, qui avait dévoilé le premier l’information, évoquait un prix situé entre 50 et 70 millions de dollars. « Cette acquisition s’inscrit pleinement dans notre engagement à fournir aux clients les outils dont ils ont besoin pour gérer leur cloud et tirer parti des bénéfices d’un cloud mondial, intelligent et sûr. Cloudyn donne aux entreprises clientes des outils pour identifier, mesurer et analyser leur consommation, favoriser la responsabilisation et prévoir les futures dépenses du cloud », explique sur le blog de l’éditeur Jeremy Winter, responsable de la gestion des opérations et de la sécurité d’Azure de Microsoft.

Basée à Tel Aviv, Cloudyn a été créé en 2011 par son CEO Sharon Wagner, qui officia auparavant chez le spécialiste du service level management Oblicore, acquis par CA Technologies en 2011. Figurent également parmi les fondateurs, le directeur technique Boris Goldberg, ex-BMC Software, et le vice-président Produits, Vittaly Tavor, naguère responsable R&D du spécialiste de l’analytique des opérations IT (ITOA) Evolven.

Cloudyn a développé une plateforme SaaS permettant aux entreprises d’automatiser la surveillance de leurs actifs dans le cloud à travers l’analyse et l’optimisation des données. A l’origine centrée sur AWS, la plateforme supporte également Google Cloud Platform et Microsoft Azure. Cloudyn est par ailleurs partenaire de l’éditeur de Redmond via le programme Cloud Solution Providers. Selon Venturebeat, le support d’AWS et Google Cloud Platform sera poursuivi.