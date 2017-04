Si l’on en croit une étude diligentée par le spécialiste de l’analytique SumoLogic, Microsoft Azure est préféré à AWS dans les grandes entreprises. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée auprès de 235 professionnels IT travaillant dans des entreprises comptant plus de 500 employés.

« Aux premiers jours du cloud, Amazon Web Services (AWS) se situait en tête des choix pour un fournisseur de cloud. Toutefois l’étude révèle que le cloud étant devenu mature, les organisations sont plus accueillantes envers d’autres fournisseurs qu’AWS et font appel à plusieurs fournisseurs de cloud. Dans les faits, bien que d’autres rapports indiquent qu’AWS détient toujours la plus grande part de marché du cloud, le numéro un de cette étude – qui inclut exclusivement les organisations ayant au moins 500 employés – est Microsoft Azure », explique l’étude. « Si l’on demande quel fournisseur d’IaaS ou de PaaS ils utilisent, 66% des répondants citent Azure. On notera que plus de la moitié des utilisateurs d’Azure sont dans des organisations comptant plus de 10.000 employés, ce qui suggère que Microsoft est particulièrement populaire dans les grandes entreprises. AWS arrive en deuxième position avec 55% des répondants, suivi par Salesforce App Cloud (28%), IBM Cloud (23%) et Google Cloud (20%). »