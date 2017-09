Micro Focus annonce la nouvelle version de sa plateforme Vertica Analytics. Vertica 9 apporte une large palette de fonctionnalités de machine learning in-database – comme par exemple de nouveaux algorithmes, la réplication de modèles, des fonctions de préparation de données et des workflows continus de bout en bout – pour simplifier la production et le déploiement de modèles de machine learning. Par ailleurs, la plateforme peut désormais être facilement déployée depuis Google Marketplace et dispose d’une intégration plus importante avec Microsoft Azure, comme par exemple la certification Power BI. Vertica 9 devrait permettre aux organisations d’analyser leurs données non seulement sur place, mais au bon endroit sans nécessiter de déplacer inutilement les données. La solution supporte le déploiement sur les principaux clouds, afin d’accélérer et de fiabiliser les opérations de lecture et d’écriture dans de nombreux formats de données.

L’éditeur annonce également la version bêta de Vertica en mode Eon, qui doit permettre aux entreprises d’évaluer la séparation entre calcul et stockage pour les déploiements sur Amazon Web Services. « « Pour de nombreuses entreprises, les données constituent un de leurs actifs les plus précieux. La capacité d’une organisation à extraire de la valeur de ses données – quel que soit leur volume – tout en optimisant les coûts et la performance, est déjà un facteur de différenciation fondamental dans chaque secteur d’activité », explique dans un communiqué Colin Mahony, senior vice-président et directeur général de Vertica. « La capacité de Vertica à analyser toutes les formes de données au bon endroit et au bon moment – avec le bon niveau de performance – permet à nos clients d’optimiser à la fois le modèle économique du cloud et les demandes des utilisateurs. Vertica est la seule plate-forme du marché qui peut fournir des analyses avancées de haute performance et un machine learning in-database avec une totale liberté – depuis l’infrastructure sous-jacente jusqu’au pipeline complet de données, quel que soit leur volume – requise par les organisations mondiales les plus axées sur les données ».