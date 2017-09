Un an après l’annonce de l’opération, Micro Focus a finalisé ce 1er septembre sa fusion avec la division Logiciels d’HPE. Chris Hsu, ancien responsable des opérations (COO) d’HPE et vice-président et directeur général d’HPE Software, est nommé CEO de la nouvelle société. Kevin Loosemore en conserve la présidence exécutive.

En termes de chiffre d’affaires, la nouvelle entreprise se positionne au 7e rang mondial des éditeurs de logiciels d’entreprise « pure-play ». Elle est par ailleurs, avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 4,4 milliards de dollars, la plus importante société de haute technologie britannique cotée à la bourse de Londres (London Stock Exchange). La transaction évaluée à 8,8 milliards de dollars marque, après les acquisitions de The Attachmate Group, Serena Software, Authasas et Gwava, la cinquième étape d’un processus de développement lancé par Micro Focus il y a trois ans.

La liste des actifs HPE repris comprend les solutions d’Application Delivery Management ALM et AppPulse, les offres Big Data Idol (Autonomy), Vertica et HPE Haven OnDemand, les solutions de sécurité Fortify, ArcSight, Atalla et Voltage, les offres d’Information Management et de gouvernance Digital Safe et Data Protector et enfin les logiciels de gestion des opérations IT Service Manager, Service Anywhere, Data Center Automation et Cloud Orchestration.

« Ce jour marque une étape importante pour Micro Focus, et c’est un grand honneur d’être nommé à la tête de cette équipe », commente dans un communiqué Chris Hsu. « En réunissant de puissantes technologies et des talents hors pair, nous nous dotons de solides atouts pour favoriser l’innovation au service des clients à tous les niveaux de l’entreprise, et leur permettre ainsi de maximiser la rentabilité des investissements déjà consacrés à leur infrastructure logicielle tout en adoptant le nouveau modèle de l’informatique d’entreprise hybride ».