Michael Dell est très satisfait du channel et surtout de son acquisition d’EMC. Dans une interview accordée à CRN, le président et CEO de Dell Technologies a expliqué qu’un an après le rachat du spécialiste du stockage pour 58 milliards de dollars, et à mi-chemin de l’exercice fiscal, les résultats avaient dépassé toutes ses espérances. « Nous avions établi un plan très agressif. A la moitié de l’exercice, nous avons 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires de plus que prévu et une bonne partie de ces revenus provient de synergies au sein de Dell Technologies », a-t-il expliqué (l’entreprise a annoncé la semaine dernière un chiffre d’affaires semestriel de 37,1 milliards de dollars). Selon lui il y a ce qu’il appelle un « effet de portefeuille » : un client regarde l’ensemble de l’offre et se tourne plus rarement vers la concurrence. Il estime que le rachat d’EMC a permis une croissance à deux chiffres des ventes du channel. « Beaucoup de partenaires qui vendaient des systèmes de stockage vendent à présent des systèmes de stockage et des serveurs. Les deux s’accordent parfaitement. » « Les partenaires qui vendent du stockage ont deux possibilités », a-t-il ajouté. « La première est de continuer à faire ce qu’ils font déjà et de baser leur croissance sur des domaines en pleine expansion comme la convergence, l’hyperconvergence, les données non structurées, Isilon et le stockage défini par logiciel. L’autre choix est d’ajouter des serveurs provenant du numéro un mondial des serveurs, et c’est Dell EMC. »

Interrogé par nos confrères, un partenaire Dell Technologies de Floride a expliqué que l’intégration d’EMC se déroulait pour lui mieux que prévu et que ses ventes de solutions Dell avaient ainsi grimpé de 15 à 20%. « Cela nous offre la possibilité de réaliser des ventes croisées alors qu’auparavant nous étions obligés de chercher un autre partenaire », a-t-il expliqué. Il a ajouté que l’ajout de RSA Security au catalogue était également très positif pour lui.