Rien de tel que de sponsoriser la grand-messe automnale de Microsoft France pour se faire un nom sur le marché. C’est la stratégie de Metsys qui, pour la deuxième année consécutive, sera sponsor Platinum de la Microsoft Experiences’ 2017 (le nouveau nom des Tech Days), qui se tiendra les 3 et 4 octobre au Palais des Congrès de Paris.

Pour cette jeune société de services pure player Microsoft (créée en 2011), l’investissement est de taille : près de 100.000 €, soit un quart de son budget marketing et communication annuel. Mais c’est le prix pour se distinguer parmi des géants tels qu’Orange, HPE ou Steria, plusieurs centaines de fois plus gros qu’elle. « Il n’y a pas de meilleur investissement pour construire notre marque auprès de nos prospects [essentiellement des comptes du CAC 40] et de nos futurs collaborateurs », estime Laurent Cayate, président-fondateur de Metsys.

Son statut sponsor platinum va permettre à la société d’animer sa propre session retour d’experience. Elle présentera le projet de gestion des identités globales mis en place pour son client Sodexo (450.000 utilisateurs) sur lequel elle travaille depuis un an. Elle prendra également la parole sur la GDPR, l’intelligence artificielle et la sécurité. Et les tour de cou qui seront distribués à chaque visiteur porteront sa marque.

Petit poucet parmi les géants, Metsys n’enregistre pas moins une ascension rapide. Partie de zéro il y a 6 ans, la société vient de franchir la barre des 100 collaborateurs et vise un effectif de 120 personnes d’ici à la fin de l’année. Sur l’exercice en cours, Metsys vise 15 M€ de chiffre d’affaires, soit un doublement en deux ans. Depuis le début de l’année, la société, basée à La Défense (92), se déploie en régions. Elle a ouvert sa première agence à Rennes en mars, Puis Lyon et Lille ont suivi. Et elle a ouvert Toulouse cette semaine.