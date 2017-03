Le pure player Microsoft francilien poursuit son développement météorite en se lançant dans la construction d’un réseau d’agences régionales. La première a ouvert il y a un mois à Rennes et compte déjà quatre embauches à son actif, dont une responsable du recrutement. Elle est pilotée par Yannick Havet, qui dirigeait jusque-là le pôle architecture et intégration (autrement dit l’équipe en charge des projets de transformation des clients infogérés) de Proservia. Appelée à rayonner sur tout le grand Ouest de la France, l’agence rennaise devrait continuer à recruter activement dans les prochains mois de sorte qu’elle devrait compter une douzaine de collaborateurs d’ici à la fin de l’année.

En parallèle, Metsys recherche des directeurs d’agence à Lyon, Lille et dans le Sud de la France. Avant même de les avoir trouvés, l’entreprise a recruté ses deux premiers consultants à Lyon et vient d’en embaucher un à Lille.

En vertu de la stratégie définie par son pdg-fondateur Laurent Cayatte, les équipes régionales devront porter en régions les mêmes prestations et expertises que celles que l’entreprise développe déjà en Ile-de-France. Dépositaire d’une douzaine de certifications Microsoft, dont huit au plus haut niveau (gold), Metsys déroule un catalogue de prestations de migration, d’intégration, et de services cloud autour des technologies Microsoft, principalement en mode assistance technique (65%) mais également sous forme de projets au forfait (35%). Les nouvelles recrues seront à ce titre invitées à intégrer les programmes MVP et P-sellers de Microsoft.

Metsys, qui vient de fêter ses cinq années d’existence, continue de croître à une vitesse stratosphérique. Après avoir bouclé son exercice 2015 sur une croissance de 70%, elle vient d’achever son exercice 2016 sur un nouveau bond de 30% de ses revenus à 11 M€. Et l’exercice 2017 s’annonce tout aussi explosif avec une croissance attendue de près de 40%. L’effectif qui est actuellement de 85 personnes – il a doublé en deux ans – devrait atteindre 120 personnes d’ici là.