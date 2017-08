Cisco a reconnu lundi avoir effacé le 3 août des données clients à cause d’une erreur de configuration de son service Cloud de gestion et d’automatisation de réseau Meraki. Les données perdues se limitent à des fichiers téléchargés sur un datacenter d’Amérique du Nord par les utilisateurs, comme des annonces vocales, des logos personnalisés, des musiques d’attente…, a précisé Cisco, arguant qu’aucune donnée de configuration réseau n’avait été perdue. Reste que cette affaire risque d’entacher la réputation de ce service censé justement fiabiliser la gestion des réseaux via le Cloud.