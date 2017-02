Hortonworks et ses 900 salariés doivent un peu souffler après la présentation des résultats 2016, meilleurs que prévus. Ceux-ci ont même surpris la bourse puisque le titre a grimpé de 15% après la fermeture.

Au quatrième trimestre, le spécialiste d’Hadoop affiche un chiffre d’affaires de 52,0 millions de dollars, en progression de 39% sur un an, et une perte non-GAAP de 0,50 dollar par action. Wall Street tablait sur respectivement 48,0 millions de dollars et 0,60 dollar par action. En termes GAAP, la perte atteint 57,1 millions de dollars, soit 0,94 dollar par action, comparé à 50,2 millions de dollars ou 1,11 dollar par action un an plus tôt.

Sur la totalité de l’exercice, le chiffre d’affaires grimpe de 51% à 184,5 millions de dollars. La perte non-GAAP s’établit à 147,6 millions de dollars, ou 2,58 dollars par action. En 2015, la perte était de 133,3 millions de dollars, ou 3,08 dollars par action. En termes GAAP, le déficit net est de 251,7 millions de dollars ou 4,40 dollars par action, comparé à 179,1 millions de dollars ou 4,13 dollars par action en 2015. Des dépenses opérationnelles de 331,6 millions de dollars et une dépréciation de 7,2 millions de dollars ont pesé sur les résultats.

Pour le premier trimestre, l’éditeur table sur un chiffre d’affaires de 52,0 millions de dollars, sur une marge GAAP négative comprise entre 115% et 110% et sur des dépenses et amortissements d’actifs incorporels d’environ 26,0 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice, il prévoit un chiffre d’affaires compris entre 235,0 et 240,0 millions de dollars, sur une marge GAAP négative de 80 à 85% et sur des dépenses et amortissements d’actifs incorporels d’environ 105,0 millions de dollars.