L’ancienne division PC et imprimantes de HP a annoncé mercredi que Meg Whitman cédait son poste de présidente du conseil d’administration à Chip Bergh, PDG de Levi Strauss and Co. Il y a un mois, Meg Whitman avait déjà annoncé abandonner la présidence de HPE. Après 6 ans passés à la tête de HP, Meg Whitman s’apprête-t-elle à quitter le groupe ? C’est ce qu’ont cru comprendre Bloomberg et Recode cette semaine qui ont annoncé que l’intéressée faisaient partie des candidats en lice les mieux placés pour succéder à Travis Kalanick à la tête d’Uber. Pas du tout, a répondu Meg Whitman dans un tweet jeudi soir. « Je reste pleinement engagé vis-à-vis de HPE dont je reste PDG. Nous avons encore beaucoup à y faire et je ne vais nulle part d’autre. Le prochain PDG d’Uber ne sera pas Meg Whitman ».

Comme le rappelle CRN, sous sa présidence, le groupe HP, qui pesait 127 milliards de dollars de revenus il y a six ans, s’est séparé en quatre entreprises distinctes valorisés 20 milliards de mieux en cumulé. Lors de la dernière présentation des résultats trimestriels, Meg Whitman avait déclaré qu’elle entendait désormais se concentrer sur les prochaines étapes de la transformation de HPE en une entreprise plus petite et plus agile. « Nous venons d’accomplir l’une des plus grandes transformations de l’histoire du business étasunien, nous avons créé quatre leaders sur leur marché qui, je pense, sont prêts à jouer les premiers rôles sur leur segment, et maintenant nous sommes très concentrés sur l’avenir de l’architecture financière de HPE ».