De la langue à la mode, des cuisses de grenouilles aux saucisses, la force de l’Europe réside dans sa diversité. Mais pour votre réseau voix, cette même diversité peut présenter des dé s de taille. Outre la nécessité d’établir de nouvelles relations avec des organismes compétents à chaque fois que vous entrez dans un pays, votre entreprise doit être en conformité avec diverses réglementations nationales spécifiques. Cela constitue une tâche difficile et complexe.

Découvrez comment, avec l’aide Colt, Masergy, l’un des plus grand fournisseur indépendant de réseau cloud au monde a pu résoudre ce défi et déployer ses services UCaas en Europe de l’Ouest.

Télécharger notre livre blanc.