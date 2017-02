Un communiqué de presse publié par la société à l’occasion du GSMA Mobile World Congress de Barcelone nous l’apprend : le spécialiste français de la santé connectée Withings va abandonner dès cet été son nom et disparaître dans la gamme Nokia. La startup d’Issy-les-Moulineaux a en effet été acquise par le géant finlandais l’été dernier dernier contre un versement de 170 millions d’euros.

« Nous avons rejoint Nokia car nous partageons une vision commune : aider les individus à prendre le contrôle de leur santé, tout en apportant un bénéfice à la société dans son ensemble. », explique dans le document, le co-fondateur de la société, Cédric Hutchings, désormais vice-président de Nokia Digital Health. « La force et la notoriété mondiale de la marque Nokia est un réel atout pour nous aider à mener à bien cette mission et un véritable accélérateur pour une santé connectée vraiment grand public. »

Ce changement coïncidera avec le lancement de l’application Health Mate de la startup, revue et corrigée sous la houlette de Nokia. Permettant une analyse approfondie des données issues des appareils de santé d’origine Withings (balance connectée Body Cardio, montre connectée Steel HR..) elle intègrera des programmes de coaching et des conseils sur mesure.

Fondée en 2008 par Eric Carreel et Cédric Hutchings, Withings emploie environ 200 personnes et dispose outre d’un siège à Issy-les-Moulineaux, de bureaux à Cambridge au Massachusetts et à Hong Kong. Les équipes basées en France sont à 80% des scientifiques (chercheurs, ingénieurs et développeurs). La société a bénéficié en 2013 d’une levée de fonds de 23,5 millions d’euros auprès de la BPI, d’Idinvest Partners, de 360 Capital Partners et de Ventech, son actionnaire historique.

Sa cession au géant finlandais illustre, une fois de plus la difficulté pour les entreprises françaises en dessous de la taille critique de se développer sans se faire avaler par les grands groupes.