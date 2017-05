Le CEO d’Oracle s’est prêté de bonne grâce à une cession de questions-réponses des médias américains lors d’une journée des médias qui s’est tenue à son siège social de Redwood Shores en Californie le 4 mai dernier. Interrogé sur la question de savoir si Oracle n’a pas trop tardé à se lancer dans le Cloud, Mark Hurd a affiché plus grande confiance, selon CRN qui rapporte la teneur de sa réponse. « Notre industrie pèse quelque 2.000 milliards de dépenses par an dont la moitié viennent des entreprises. Sur ces 1.000 milliards de dollars de dépenses, le Cloud n’atteint même pas 50 milliards. Soit un pourcentage encore faible de l’ensemble des dépenses des entreprises. Si je devais faire une analogie avec le baseball, je dirais que nous sommes encore dans la première manche. Cela dit, bien que modestes, les revenus du Cloud augmentent de 50% par an. Alors que le monde traditionnel du on-premise est en déclin. Donc, si vous regardez nos chiffres, nous faisons très bien. Nous sommes à peu près à 5 milliards de revenus annuels récurrents. Et compte tenu du taux de croissance que nous avons, nous devrions être rapidement à 10 milliards de dollars.