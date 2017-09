Marie Chabanon rejoint Data4 en qualité de directrice technique adjointe. Sous la houlette de Jacques Durand, directeur technique, elle aura pour principale mission d’encadrer les équipes techniques du groupe, de superviser le développement des infrastructures et de se porter garante de la qualité des partenaires et des services associés. Elle veillera également au respect des engagements pris par DATA4 en termes d’efficience énergétique, de sécurité physique et logique des données hébergées pour le compte de ses clients et du respect des contraintes réglementaires.

Titulaire d’un Master en Ingénierie Civile (INSA Lyon) et d’un MBA en Management, Marie Chabanon a développé plus de 10 ans d’expérience en matière de maintenance et de conduite de projets dans des entreprises et secteurs d’activités variés (Socotec International, Starbucks Coffee, GL Events) et plus récemment, chez APL, spécialiste du datacenter et de l’hébergement IT.