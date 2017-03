Le fonctionnement des marchés publics et privés n’est pas toujours favorable aux PME du numérique. C’est ce que montre la quatrième édition du baromètre PME/ETI de Syntec Numérique qui confirme que l’accès aux marchés est toujours une question essentielle pour les ESN, dont 89% jugent difficile d’accéder aux marchés publics. Pourtant, l’intérêt pour la commande publique ne diminue pas, 79% du panel se déclarant intéressés (en augmentation par rapport aux années précédentes : 74% en 2015 et 70% en 2014).

L’augmentation de cet intérêt correspond en partie aux efforts des pouvoirs publics vers davantage de communication sur les marchés publics et la démarche de simplification engagée par le gouvernement, mais la réforme de la commande publique entreprise depuis deux ans est venue complexifier cette dynamique. Ainsi, 95% des entreprises continuent à juger les procédures d’appels d’offres plutôt ou très complexes (comme en 2015). Syntec Numérique travaille avec de nombreux partenaires (Région Île-de-France, GIP Maximilien, Pôle Systematic, etc.) sur des projets conjoints pour améliorer l’accès des PME du numérique à la commande publique.

L’accès aux marchés privés est plus lisible, mais encore perçu comme difficile par 42% des entreprises. Elles sont 61% à avoir confiance dans les procédures des marchés privés (51% seulement pour les marchés publics), mais 63% d’entre elles ont constaté des pratiques inappropriées de la part de services d’achat d’entités privées (pression sur les prix, demande d’un CA trop élevé pour répondre aux appels d’offres, etc.). Les relations entre les PME/ETI et les grands comptes sont plutôt satisfaisantes, même si 42% des entreprises constatent encore des abus dans les pratiques de sous-traitance (paiement différé, pression sur les prix, etc.). Partenaire du CIGREF et de Pacte PME, Syntec Numérique s’engage pour continuer à améliorer les relations entre les PME du numérique et les grands comptes.

Parmi les principaux résultats de cette enquête :

Un intérêt pour les marchés publics en constante augmentation :

– 72% des entreprises intéressées envisagent de répondre davantage aux appels d’offres publics (75% en 2015, 73% en 2014)

– Pour 64% des répondants, les marchés publics représentent moins de 10% du chiffre d’affaires

– Les entreprises de conseil en technologies et les ESN sont les plus intéressées (respectivement 100% et 90%), 69% pour les éditeurs de logiciels

Un accès perçu comme de plus en plus difficile

– 89% des entreprises interrogées jugent difficile l’accès aux marchés publics, 82% en 2015

– 93% des ESN jugent cet accès difficile, 85% pour les éditeurs de logiciels

– 95% des entreprises interrogées jugent les procédures d’appels d’offres plutôt ou très complexes (comme en 2015)

Des réponses très contrastées sur la confiance des PME dans les procédures et les acheteurs

– 51% des entreprises déclarent avoir confiance dans les procédures des marchés publics8 en 2016, contre 49% en 2015

– 62% des entreprises jugent paradoxalement les appels d’offres partiaux9, contre 44% en 2015

– 17% des entreprises ont un jugement positif du travail des acheteurs publics10, en hausse par rapport à 2015 (6%) et 2014 (8%).

Des pratiques inappropriées à un niveau élevé

– 64% des entreprises ont constaté des pratiques inappropriées de la part des services d’achat d’entités ou d’administrations publiques11, en hausse par rapport à 2015 (46%) et 2014 (55%)

– Nette diminution de la pression sur les prix (47% en 2016 contre 67% en 2015), et amélioration des pratiques d’allotissement (21% en 2016 contre 36% contre 2015).